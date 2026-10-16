Una pareja fue detenida en el departamento Capital luego de ser sorprendida cuando ingresaba a una vivienda sin moradores, en un procedimiento que dejó secuestradas dos armas blancas de fabricación casera y varios objetos cuya procedencia no pudo ser acreditada en el lugar.

El operativo se concretó en Patricias Sanjuaninas, entre Brasil y Jorge Newbery, a partir de una alerta recibida por el operador Halcón Trueno. Según el parte policial, el aviso daba cuenta de dos personas que estarían ingresando a un inmueble, por lo que fueron comisionados efectivos de la División Cuerpo Especial de Vigilancia y de la Unidad Operativa CGT.

Al arribar, los uniformados observaron a un hombre y una mujer que descendían desde un portón hacia el interior de la propiedad. De acuerdo con el reporte, ambos desoyeron la voz de alto impartida por el personal policial. Tras verificar la situación, los efectivos constataron que la vivienda no tenía moradores.

Los identificaron como una mujer de apellido Torres, de 35 años, y Eduardo Castro, de 30. Durante un palpado de urgencia, la Policía informó que encontró dos armas blancas de fabricación casera: una con mango verde de aproximadamente cinco centímetros y otra con mango de madera de 15 centímetros. También secuestró una tostadora eléctrica blanca marca Valory, una plancha blanca y celeste marca Atma, un parlante negro Harrison KJ-Road de 550 watts y un bolso de viaje azul.

Antecedentes judiciales

Luego de la aprehensión, los efectivos verificaron que Castro registraba dos pedidos de captura vigentes por infracciones a los artículos 117 y 118 de la Ley 941-R, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas. Según esa constatación, el hombre figuraba en estado de rebeldía. La investigación deberá establecer ahora las circunstancias del ingreso a la vivienda y la procedencia de los elementos secuestrados.