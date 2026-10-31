La Policía detuvo a un joven de 24 años en la Terminal de Ómnibus. Está acusado de sustraer una mochila del interior de un auto estacionado.

Un joven de 24 años fue detenido en la Terminal de Ómnibus de San Juan, acusado de haber sustraído una mochila del interior de un automóvil estacionado en el sector sur. El hecho ocurrió alrededor de las 11:23, en el predio ubicado en calle General Paz y Estados Unidos. La víctima tiene 64 años, vive en Chimbas y había dejado su Chevrolet Corsa sin medidas de seguridad entre las 09:46 y las 11:20.

Al regresar al vehículo, el hombre advirtió el faltante de una mochila rosa y dio aviso al personal policial. A partir de esa comunicación, se informó a la sala de monitoreo, donde las cámaras registraron a un masculino en actitud sospechosa durante ese lapso. Según esa observación, vestía camisa rosada, bermuda negra y medias oscuras altas.

Identificación y hallazgo

El sujeto fue localizado en la puerta de ingreso del local “Rocco Restobar” e identificado como Naranjo. En el momento de la entrevista, llevaba una mochila oscura en una de sus manos. Al exhibir su contenido, se constató que en su interior había otra mochila con características similares a la sustraída. Cuando se le consultó por su procedencia, el joven se mostró nervioso, de acuerdo con el parte oficial.

Con esos elementos, se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, el mecanismo previsto para casos en los que la aprehensión y la investigación se desarrollan de manera inmediata tras el hecho. La causa quedó vinculada a la sustracción denunciada en el estacionamiento de la terminal, con intervención policial y judicial en curso.

La secuencia deja como dato central la rápida identificación del sospechoso a partir de las cámaras de seguridad y del hallazgo de la mochila en su poder. El avance posterior dependerá de las actuaciones de Flagrancia y de la verificación de los elementos secuestrados respecto del objeto denunciado por la víctima.