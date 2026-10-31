Un joven de 21 años fue detenido en Chimbas luego de un arrebato en perjuicio de un vendedor ambulante de 20 años, a quien le sustrajeron dinero en efectivo. El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, frente a la plaza del Barrio La Amistad, en calle Proyectada 25 de Mayo y Proyectada, en el Barrio Cipolletti. La modalidad descripta en el parte policial fue la de arrebato, es decir, una sustracción rápida y sorpresiva.

Según el relato oficial, la víctima estaba vendiendo semitas en la zona cuando fue abordada por un sujeto que le quitó el dinero. Ese dato ubica el episodio en un área de circulación barrial y en una actividad comercial informal de pequeña escala, con impacto directo sobre el ingreso del damnificado. La información surge del procedimiento policial informado por la fuerza interviniente.

Intervención policial

Personal de la División Comando Radioeléctrico Norte, que estaba finalizando otro procedimiento de flagrancia, fue alertado por la víctima y se dirigió al lugar. Con las características aportadas, los efectivos divisaron al sospechoso y procedieron a su aprehensión. La detención se produjo en el marco de una intervención inmediata, sin que el parte difundido detalle una causa judicial ni la intervención de fiscalía.

Secuestro

El aprehendido fue identificado como Monte, de 21 años. Entre sus prendas se secuestró una hoja de cuchillo metálica tipo serrucho y dinero que, según la víctima, le pertenecía. Ese elemento quedó incorporado al procedimiento como parte del secuestro preventivo realizado por la Policía. El caso queda ahora sujeto a las actuaciones que correspondan en sede judicial, de acuerdo con lo que determine la autoridad competente.