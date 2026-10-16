El adolescente fue interceptado por efectivos policiales luego de intentar escapar en bicicleta al advertir la presencia de los uniformados. En su mochila encontraron un arma tipo “tumbera” y un cartucho calibre 12/70 presuntamente percutado.

Un procedimiento policial realizado, alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes 16 de octubre, en el interior del barrio Güemes, en Rawson, permitió secuestrar un arma de fuego de fabricación casera que era transportada por un menor de edad. El adolescente fue interceptado por efectivos que realizaban recorridas preventivas por la zona.

Según la información policial, el operativo estuvo a cargo del cabo Kevin Sánchez, de la Unidad Operativa Barrial, quien se desplazaba en el Halcón TH39, y del cabo primero Rubén Montaña, perteneciente a la Unidad Operativa Ansilta, que circulaba en el móvil MA04.

Mientras recorrían calle Vidart, los uniformados observaron a un sujeto que se movilizaba en bicicleta. Al advertir la presencia policial, el joven aceleró la marcha e intentó escapar.

El recorrido continuó por calle Derqui, en dirección oeste, hasta llegar a calle Francia, dentro del barrio Güemes, donde finalmente fue interceptado por los efectivos.

Un arma casera dentro de una mochila

Durante el procedimiento, los policías inspeccionaron una mochila de color negro que llevaba el adolescente y encontraron en su interior un arma de fuego de fabricación casera, conocida como “tumbera”, junto con un cartucho calibre 12/70 que, de acuerdo con el reporte, estaría percutado.

Tras identificar al joven, los efectivos constataron que se trataba de un menor de edad, por lo que realizaron las consultas correspondientes ante el Juzgado de Menores de Segunda Nominación.

Por disposición de la autoridad judicial, el arma y el cartucho quedaron secuestrados para la realización de las pericias correspondientes. Los elementos fueron trasladados al depósito de la Comisaría 25.

En tanto, el menor fue entregado a su madre en el lugar, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.

El procedimiento quedó sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y avanzar con las pericias sobre el arma secuestrada.