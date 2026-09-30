Un hombre fue detenido en Santa Lucía tras ser sorprendido cuando sustraía dos reflectores de un lote ubicado en calle Buenaventura Luna y Roque Sáenz Peña, en un episodio que terminó con su aprehensión dentro del ex basural municipal. Según fuentes policiales, la intervención se resolvió en 16 minutos desde el robo hasta la detención. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, que imputó al sospechoso por robo agravado por escalamiento.

El hecho ocurrió a las 17:32 del martes, cuando la propietaria del inmueble observó por el circuito cerrado de televisión a un intruso que había saltado el perímetro del terreno. De acuerdo con el relato policial, el hombre se llevó dos reflectores, uno marca Jeluz de 30w y otro marca Doler de 100w. La mujer siguió la secuencia desde su celular y decidió continuar al sospechoso en su auto sin perderlo de vista.

Seguimiento y alerta

Mientras avanzaba a distancia, la propietaria vio que el hombre escapaba a pie hacia el interior del ex basural municipal de Santa Lucía. En paralelo, comunicó la situación al 911 y aportó la ubicación exacta del lugar. Esa información permitió orientar el desplazamiento de una patrulla de la Unidad Operativa Alto de Sierra Este.

Intervención policial

En el operativo participaron el Cabo Rodrigo Luna y el Agente Favio Serú, quienes se entrevistaron con la conductora a metros del predio y luego ingresaron entre los matorrales del basurero. Allí localizaron al sospechoso, que intentó envolver los reflectores con su campera para ocultarlos. Los efectivos lo redujeron en el lugar y le colocaron las esposas a las 17:48, según informaron en la fuerza.

La Policía identificó al detenido como Alexis Omar Ramírez, de 28 años, domiciliado en el Barrio San Judas Tadeo. Por orden del fiscal Martín Morando, de la UFI Flagrancia, fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 5ta e ingresó formalmente al Legajo N° 50/26. La imputación es por robo agravado por escalamiento, una figura que agrava la pena cuando el acceso al lugar se produce mediante el ascenso o el salto de obstáculos para cometer el delito.