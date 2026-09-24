Cristian Amaya , de 42 años, fue atacado en Rawson cuando caminaba por calle España . Recibió atención médica y fue dado de alta.

Un intento de robo en Rawson terminó con Cristian Amaya, de 42 años, herido en la cabeza durante la noche, luego de resistirse al asalto mientras caminaba por calle España, en las inmediaciones del Complejo La Superiora.

Según fuentes policiales, un delincuente lo interceptó con la intención de apoderarse de sus pertenencias. En ese contexto se produjo un forcejeo, durante el cual el agresor utilizó un objeto punzocortante y le provocó un corte en la parte superior de la cabeza.

La lesión causó sangrado en el cuero cabelludo, aunque fue superficial y no comprometió estructuras óseas, de acuerdo con la información difundida. Tras la agresión, el atacante escapó y hasta el momento no había sido identificado.

Herido, Amaya logró llegar hasta su finca y luego, acompañado por su pareja, se presentó en la Subcomisaría Villa Hipódromo para relatar lo ocurrido y pedir asistencia. Desde esa dependencia coordinaron su traslado al Centro de Adiestramiento René Favaloro.

En ese centro recibió las curaciones correspondientes y, tras comprobarse una evolución favorable, fue dado de alta. La investigación del hecho quedó abierta para establecer la identidad del agresor y las circunstancias del ataque.