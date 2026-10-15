Aceptó un juicio abreviado en una causa por presuntas estafas y falsificación de firmas. Sigue bajo investigación por otras maniobras que podrían abrir un nuevo expediente.

Macarena Cantero recibió una condena de cinco años de prisión domiciliaria tras aceptar un juicio abreviado en una investigación por presuntas estafas y falsificación de firmas. La resolución judicial cierra, por ahora, uno de los expedientes en los que se la investiga y mantiene abierto el seguimiento sobre otras causas vinculadas a su nombre.

La causa adquirió relevancia por las maniobras que se le atribuyen y que habrían involucrado sumas de dinero no precisadas en la información disponible. Entre los hechos señalados figura la presunta presentación de Cantero como empleada judicial y el supuesto ofrecimiento de cargos en la Justicia Federal. Esos elementos fueron parte de distintas investigaciones que analizaron posibles engaños y documentación presuntamente adulterada.

Juicio abreviado y pena El acuerdo se cerró mediante el procedimiento de juicio abreviado, una vía procesal que permite dictar sentencia con conformidad de las partes. En ese marco, la pena fijada fue de cinco años de prisión, con cumplimiento bajo la modalidad domiciliaria. Según la información disponible, esa forma de ejecución estaría vinculada a que Cantero tiene una hija menor de edad a su cargo.

Otras causas en trámite La condena no agota su situación judicial. La joven continúa bajo investigación por otra presunta maniobra fraudulenta que podría derivar en una tercera causa en su contra. Hasta ahora no se informaron montos ni circunstancias específicas sobre ese nuevo expediente, por lo que su alcance procesal sigue pendiente de definición.

El próximo dato a seguir será si esa nueva pesquisa avanza formalmente y si la Justicia incorpora nuevos elementos sobre los hechos ya investigados. Por el momento, la sentencia firme en este expediente establece la pena de cinco años de prisión domiciliaria y deja abierta la evolución de las restantes actuaciones.