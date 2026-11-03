Sol Guadalupe Páez Velázquez, hermana del adolescente acusado de robar joyas y relojes por $20.000.000 en el centro sanjuanino, fue condenada por encubrimiento y no cumplirá prisión efectiva. La joven reconoció que escondió parte del botín y cerró un acuerdo con la fiscalía mediante un juicio abreviado.

El trámite se realizó este lunes y fue homologado por el juez de garantías Roberto García Montilla. Según el acuerdo entre el fiscal Leonardo Villalba y la defensora María Filomena Noriega, Páez Velázquez, de 21 años, recibió una pena de seis meses de prisión condicional por encubrimiento. El juicio abreviado es un mecanismo procesal que evita el debate oral cuando hay conformidad entre las partes y reconocimiento de responsabilidad.

El robo en la Peatonal Tucumán ocurrió en la madrugada del 3 de agosto en el local J&M. De acuerdo con la investigación, dos sujetos forzaron la puerta de vidrio y se llevaron unos 150 relojes de distintas marcas, además de cadenas, pulseras, anillos y otras piezas de oro y plata. El perjuicio total fue estimado en $20.000.000.

Las cámaras de seguridad y otras medidas de investigación permitieron identificar a los dos presuntos autores, ambos menores de edad. Uno de ellos, de 15 años, quedó detenido a disposición de la Justicia bajo el Régimen Penal Juvenil, que alcanza a personas de entre 16 y 18 años, mientras que el otro sospechoso continúa prófugo. La causa sigue abierta respecto de ese segundo involucrado.

Otra causa vinculada también involucra al adolescente detenido, señalado como parte de la banda que asaltó a la familia Bonanno, dueña de la empresa sanjuanina Jugos Bonanno. Ese hecho ocurrió en la madrugada del 6 de agosto en una vivienda del barrio Villa América, en Capital, donde golpearon a una mujer de 91 años y maniataron a sus dos hijos antes de escapar con 25.000 dólares, $3.000.000 y dos celulares.

En esa causa, Roberto Maximiliano Castro Pacheco también fue condenado por su participación como conductor del vehículo usado para trasladar a los autores y facilitar la fuga. Mediante un juicio abreviado recibió tres años de prisión condicional por robo triplemente agravado, luego de admitir su intervención. En el caso de Páez Velázquez, el hallazgo de joyas y cajas de relojes en un allanamiento realizado el 6 de agosto en una vivienda de Villa María, Chimbas, fue determinante para el acuerdo judicial.