La defensa volvió a objetar los planteos de la querella y del Ministerio Público Fiscal en Comodoro Py. La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver el fallo del Tribunal Oral Federal de San Juan.

La causa por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea sumó este miércoles una nueva instancia ante la Cámara Federal de Casación Penal, en Comodoro Py, donde se analizaron los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella contra la sentencia que absolvió a los imputados. La audiencia se centró en revisar el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal de San Juan, que había concluido el proceso con absoluciones. El caso mantiene abierto el debate sobre la valoración de la prueba producida en el juicio y sobre el alcance de la revisión que puede realizar Casación.

Audiencia presencial Marcelo Fernández, abogado defensor en la causa, señaló que las partes fueron convocadas a presentarse personalmente en Buenos Aires. Según explicó, esa modalidad se apartó de la práctica habitual de otras audiencias de Casación, que suelen desarrollarse de manera virtual o mediante escritos. La instancia se produjo en el marco de los recursos contra el fallo absolutorio dictado en la causa por la desaparición ocurrida en 2004.

Planteos de la querella Durante la audiencia, la querella reiteró argumentos ya expuestos en el juicio y pidió que Casación revise la valoración de las pruebas realizada por el tribunal sanjuanino. Fernández cuestionó esos planteos y sostuvo que se volvió a hacer referencia a aspectos personales de Tellechea, como su condición de padre y otras características personales, cuestiones que, según afirmó, no habían sido discutidas durante el debate oral. También puso en duda que la Cámara revise la valoración probatoria efectuada por las juezas que integraron el tribunal y siguieron el desarrollo del juicio durante dos años y diez meses.

Fundamentos de la defensa La defensa sostuvo que la sentencia fue clara y que las magistradas analizaron los elementos incorporados al expediente. En ese sentido, remarcó que la absolución no se basó en el beneficio de la duda, sino en la conclusión unánime de que no había elementos suficientes para acreditar siquiera la existencia del hecho en los términos planteados por la acusación. Esa definición es la que ahora quedó bajo revisión de la Cámara, junto con los recursos impulsados por el Ministerio Público Fiscal y la querella.

Próxima definición La Cámara Federal de Casación Penal deberá analizar los argumentos de las partes y resolver si corresponde mantener la sentencia del Tribunal Oral Federal de San Juan o hacer lugar a los recursos presentados. La decisión será clave para definir si queda firme la absolución o si el expediente avanza hacia una nueva revisión judicial.