La Justicia cerró la causa contra Jorge David Caballero Cortez luego de una reparación integral aceptada por la víctima. La investigación había detectado compras y transferencias no autorizadas desde la tarjeta de la madre de una jueza.

La Justicia sanjuanina sobreseyó a Jorge David Caballero Cortez, un enfermero acusado de haber realizado operaciones por más de $4,3 millones con datos de la tarjeta de crédito de la madre de una jueza. El cierre del expediente se produjo después de una reparación integral, mecanismo que permite extinguir la acción penal cuando el daño económico fue resarcido y la víctima presta conformidad.

El caso salió a la luz a partir de la denuncia de Ana Lía Larrea, jueza de impugnación, quien advirtió consumos que no reconocía en los resúmenes de la tarjeta de su madre, identificada como A.M.P.. De acuerdo con la investigación, el acusado tenía acceso a una de las billeteras virtuales de la mujer por las tareas de cuidado que realizaba, un dato que fue central para reconstruir el presunto acceso a la operatoria bancaria.

La pesquisa quedó en manos del fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Según el Ministerio Público Fiscal, las operaciones comenzaron a principios de año y se extendieron durante entre cinco y seis meses, con compras de montos menores al inicio y transferencias posteriores hacia una cuenta del imputado. El perjuicio económico total fue estimado en $4.308.000.

Caballero Cortez fue imputado en agosto de 2026 por defraudación informática, figura que refiere a la estafa cometida mediante el uso de medios digitales o datos bancarios ajenos. Su defensor, Leonardo Miranda, propuso una reparación integral y la víctima aceptó la salida alternativa, lo que habilitó el cierre del proceso penal sin condena.

El cierre del expediente se concretó el miércoles 30 de septiembre, en una audiencia realizada en la Sala 7, donde el fiscal Martín pidió el sobreseimiento tras confirmar que el acusado había depositado la totalidad de los $4.308.000 en un solo pago. El Ministerio Público Fiscal aclaró que el antecedente de la imputación queda registrado y que esta vía de reparación solo puede utilizarse una vez por año, por lo que una eventual nueva denuncia podría no admitir el mismo mecanismo.