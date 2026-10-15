La Policía detuvo a una mujer y un hombre en calle Patricias Sanjuaninas. La Justicia deberá definir su situación y la de los elementos secuestrados.

La Policía detuvo a una mujer y un hombre acusados de haber ingresado a una vivienda para robar, en inmediaciones de calle Patricias Sanjuaninas, entre Brasil y Jorge Newbery, en Capital. El operativo se activó a partir de un aviso sobre dos personas que estaban entrando a la casa, que al momento del procedimiento no tenía moradores.

Personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia y de la Unidad Operativa CGT llegó al lugar luego de ser comisionado por el operador Halcón Trueno. Según el parte policial, los efectivos observaron a los dos sospechosos bajar desde un portón hacia el interior del inmueble y, al darles la voz de alto, la pareja no acató la orden. En ese contexto, los uniformados lograron reducirlos y los identificaron como Torres, de 35 años, y Eduardo Castro, de 30 años.

Durante el palpado de urgencia, es decir, el control rápido para detectar armas u otros elementos peligrosos, la fuerza secuestró dos armas blancas de fabricación casera: una con mango verde de unos 5 centímetros y otra con mango de madera de 15 centímetros. Tras ese hallazgo, ambos quedaron aprehendidos y a disposición de la Justicia.

Además, los policías incautaron una tostadora eléctrica blanca marca Valory, una plancha blanca y celeste marca Atma, un parlante negro Harrison KJ-Road de 550W y un bolso de viaje azul. Esos elementos quedaron bajo análisis para establecer su procedencia y si guardan relación con el hecho investigado.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar la responsabilidad de cada uno en el episodio. Castro registra, además, dos pedidos de captura vigentes por infracción a los artículos 117 y 118 de la Ley 941-R, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas, y figura en estado de rebeldía.