Un joven de 20 años fue emboscado en el barrio Teresa de Calcuta y le robaron el celular. La Policía detuvo a Lautaro Ignacio Butierrez Figueroa, de 18 años, y lo imputaron por amenazas agravadas.

Un trabajador de entregas a domicilio fue asaltado el martes a las 21:25 en la Manzana Q del Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, cuando llegó para concretar un pedido. Según fuentes policiales, un joven de 20 años fue amenazado con un arma blanca y le sustrajeron un celular Redmi 14. La secuencia derivó luego en la detención de un sospechoso y en la intervención de la UFI en turno.

La secuencia del robo De acuerdo con la información policial difundida a Telesol Diario, el asalto ocurrió cuando la víctima arribó en su movilidad al lugar indicado para la entrega. En ese momento fue sorprendido por un individuo que lo intimidó con un cuchillo y le arrebató el teléfono. La maniobra habría estado orientada a concretar la sustracción y asegurar la retirada inmediata del autor material.

La detención Cuando el primer asaltante escapaba con el aparato, Lautaro Ignacio Butierrez Figueroa, de 18 años, salió al cruce de la víctima y, según la Policía, exhibió un arma de fuego para impedir cualquier reacción. Tras el aviso al 911, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur montaron un rastrillaje y localizaron al sospechoso corriendo cerca de la rotonda del barrio, con una camiseta roja. La persecución continuó a pie por los pasajes hasta que fue reducido a las 21:37 en la Manzana P.

La causa En el palpado preventivo no encontraron ni el arma ni el celular, que según la versión policial habrían sido descartados durante la corrida o quedaron en poder del prófugo. La intervención generó además un momento de tensión con vecinos del sector, que arrojaron piedras y otros objetos contra los efectivos para intentar impedir la detención. Por esa situación, las patrullas se replegaron hacia la esquina de Lemos y Picasso para continuar el procedimiento.

Imputación Por orden de la UFI en turno, Butierrez Figueroa quedó detenido e ingresó al Legajo N° 116/26, imputado de manera provisoria por el delito de presuntas amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. La investigación deberá establecer la participación de cada uno de los involucrados en el robo y si el arma utilizada fue efectivamente secuestrada. También quedará pendiente determinar el paradero del celular sustraído y del presunto autor que logró escapar.