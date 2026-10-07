Una secuencia fílmica reconstruida por el área de Informática de la Policía de San Juan fue exhibida este miércoles en una audiencia judicial por la muerte de Uriel Ríos. El material fue incorporado a pedido de la Justicia y presentado ante las partes y los abogados de la familia. La querella sostuvo que las imágenes podrían aportar elementos para reconstruir lo ocurrido el 21 de septiembre.

Prueba incorporada

Según la representación de la familia, el registro permitiría sumar precisiones sobre la secuencia del episodio y sobre las lesiones sufridas por Luciel, hermano de Uriel, quien sobrevivió al ataque. En esa línea, la querella planteó que la prueba incorporada formalmente podría abrir novedades en los próximos días. El objetivo procesal de esa postura es revisar la calificación legal vigente en la causa.

Calificación en debate

La causa tramita actualmente bajo la figura de homicidio en riña, pero la querella sostuvo que existirían elementos para atribuir a una persona el delito de homicidio simple. Esa posición fue expuesta ante la jueza Camus, aunque hasta el momento no hubo confirmación judicial de un cambio de calificación. Por lo tanto, lo planteado por la parte acusadora sigue siendo una expectativa y no una decisión adoptada por el tribunal.

Próximos pasos

La investigación continúa con el análisis de la prueba incorporada y con la evaluación de los registros fílmicos reconstruidos por la policía. En ese marco, la definición sobre la situación procesal de los involucrados quedó pendiente de nuevas resoluciones judiciales. La audiencia de este miércoles dejó asentado que el expediente sigue en etapa de revisión probatoria.