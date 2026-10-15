El juez Gerardo Fernández Caussi dictó la absolución en el juicio por el choque fatal ocurrido en Pocito . Valoró la señal del semáforo, la velocidad de la moto y la ausencia de casco.

La Justicia de San Juan absolvió a Natalia Érica Kolker en el juicio por la muerte de Máximo Gabriel Tantén, de 19 años, ocurrida tras un choque en junio de 2025 en Pocito. La resolución fue dictada este jueves por el juez Gerardo Fernández Caussi, a partir de la valoración de la mecánica del siniestro y de las condiciones de circulación de los vehículos involucrados. El fallo cerró la primera instancia del proceso penal y dejó sin atribución de responsabilidad penal a la conductora del automóvil.

Señalización y cruce Uno de los ejes del pronunciamiento fue la interpretación de la señal lumínica en la intersección de calle Mendoza y Calle 10, donde ocurrió el impacto. Según los fundamentos difundidos, el magistrado entendió que Kolker ingresó al cruce cuando el semáforo estaba en amarillo y remarcó que esa luz no tiene la misma prohibición de avance que la roja. También tuvo en cuenta la secuencia de funcionamiento del sistema semafórico del lugar.

En ese análisis, el juez consideró una fase de seguridad de aproximadamente dos segundos en la que ambas direcciones permanecen en rojo antes de habilitar el paso transversal. Ese intervalo fue incorporado a la reconstrucción del siniestro para establecer el orden de los movimientos previos al choque. La resolución descartó, con esa base, que pudiera afirmarse una conducta penalmente reprochable de la automovilista a partir de la sola dinámica del semáforo.

Velocidad y casco El fallo también evaluó la conducta del motociclista al momento del accidente. Entre los elementos ponderados figuraron la velocidad de la motocicleta, la ausencia de casco protector y la falta de una maniobra de frenado previa al impacto. De acuerdo con la sentencia, esas circunstancias fueron relevantes para analizar cómo se produjo la colisión y cuál fue la incidencia de la conducta de Tantén en el resultado fatal.

El magistrado añadió que circular a menor velocidad y con casco podría haber modificado las consecuencias del hecho. Sin embargo, esa apreciación quedó circunscripta a la valoración probatoria del caso y no constituyó una afirmación concluyente sobre una eventual evitación de la muerte. La decisión se apoyó en la reconstrucción de los hechos y en el examen de los elementos incorporados al expediente.

Antecedentes de la causa El siniestro ocurrió el 8 de junio de 2025, cuando Tantén conducía una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos y chocó contra un Honda Fit al mando de Kolker. El impacto le provocó lesiones gravísimas y el joven murió en el lugar. La investigación estuvo a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Iván Grassi, y se incorporaron imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir parte de lo sucedido.

En el expediente también se asentó que Tantén circulaba junto a otro motociclista, Ezequiel Ariel Garay, en el marco de una presunta carrera clandestina. Garay había recibido previamente una condena mediante un juicio abreviado a un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación para conducir. Durante el debate oral, la Fiscalía sostuvo que Kolker había actuado de manera imprudente al avanzar con el semáforo en amarillo y pidió una condena por homicidio culposo, mientras que la defensa, encabezada por Cecilia Mut Russo, negó que la automovilista hubiera provocado el desenlace fatal.