Este jueves 15 de octubre, estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes y autoridades académicas de todo el país participarán de la quinta Marcha Federal Universitaria para reclamar la aplicación de los fondos aprobados por el Congreso y rechazar las medidas judiciales impulsadas para frenar su ejecución.

La movilización se inscribe en un conflicto abierto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema. Según el material difundido por los organizadores, la discusión se intensificó después de que la Justicia frenara el Decreto 759/2025, con el que el Ejecutivo buscaba condicionar la aplicación del presupuesto. A eso se sumaron protestas estudiantiles en la Secretaría de Educación y denuncias presentadas por el Ministerio de Capital Humano.

Salarios y becas Desde el ámbito académico sostienen que la falta de actualización de los salarios y el retraso en las partidas presupuestarias comprometen el funcionamiento de las universidades. La convocatoria cuenta con el respaldo de los gremios docentes y nodocentes, las federaciones estudiantiles y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Entre los datos difundidos por los sectores que impulsan la protesta, la deuda en materia de actualización de haberes alcanza el 33% y el atraso en las becas estudiantiles llega al 100%.

Posición del sistema universitario Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN, cuestionó la postura del Ejecutivo y afirmó: “El Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender una Ley sancionada por el Congreso”. En la misma línea, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, sostuvo que la movilización refleja la falta de respuestas oficiales ante los planteos del sector y “prueba la resistencia de las universidades y sus trabajadores”.

Presupuesto 2027 La discusión también alcanza al Presupuesto 2027. En ese escenario, las autoridades universitarias señalaron una diferencia entre los recursos contemplados por el Gobierno nacional y los que consideran necesarios para sostener las actividades académicas y científicas. Mientras el Ejecutivo propone destinar 7,3 billones de pesos, los rectores reclaman una partida de 11 billones.

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará con el financiamiento, los salarios y las becas como ejes centrales, en medio de una disputa que involucra al Gobierno nacional y a distintos sectores de la comunidad educativa. El próximo dato a seguir será la respuesta oficial sobre la ejecución de la ley y la definición del esquema presupuestario para 2027.