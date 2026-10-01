Ocurrió en la noche del miércoles en Cerrillos. Un bebé sigue internado y la fiscalía investiga qué provocó la pérdida de control.

Un hombre de 80 años perdió el control del automóvil que conducía, subió a la vereda y atropelló a 13 personas en la localidad salteña de Cerrillos. El hecho ocurrió frente a una escribanía sobre la avenida General Güemes, en el tramo urbano de la Ruta Nacional 68, y dejó como saldo nueve adultos y cuatro menores heridos, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

El episodio se registró este miércoles por la noche y quedó filmado por una cámara de seguridad. En las imágenes se ve a varias personas sobre la vereda, algunas paradas y otras sentadas, cuando un Renault 11 salió de la calzada y avanzó directamente hacia el grupo. Parte de los presentes logró correrse antes del impacto, pero otras personas fueron embestidas y quedaron tendidas en el piso.

Tras el choque, quienes no resultaron alcanzados de inmediato asistieron a los heridos mientras llegaban las primeras atenciones médicas. De acuerdo con la información oficial, algunos lesionados fueron atendidos en el lugar y otros trasladados a distintos centros de salud. Tres de los chicos fueron derivados al Hospital Público Materno Infantil de la capital provincial.

Estado de los heridos

Dos de esos menores, de 11 y 5 años, sufrieron politraumatismos leves y recibieron el alta luego de que los estudios descartaran lesiones de gravedad. Una bebé de un año permanece internada en observación, aunque fuera de peligro. También hubo adultos trasladados al Hospital San Bernardo; según medios locales, tres ya fueron dados de alta y una mujer continúa internada en condición estable.

La investigación

El conductor viajaba solo y también recibió asistencia después del siniestro. La Policía le practicó un test de alcoholemia que dio resultado negativo y constató que tenía la documentación en regla. En esta etapa, los investigadores intentan determinar qué provocó que perdiera el control del vehículo, y una de las hipótesis iniciales es que podría haber sufrido una descompensación mientras manejaba, aunque esa posibilidad no fue confirmada oficialmente.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke ordenó el secuestro del vehículo, peritajes de Criminalística, la toma de declaraciones a testigos y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Además, por la presencia de menores entre los heridos, intervino la Asesoría de Menores e Incapaces. La reconstrucción de la mecánica del hecho dependerá de esas medidas y de los resultados de los estudios médicos y periciales.