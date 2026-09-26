Un ejemplar Plymouth Rock Barrada fue vendido por $3.020.000 en la pista de aves de la Expo de la Sociedad Rural de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, y quedó registrado como el gallo más caro en una exposición avícola argentina. La operación superó por más de cinco veces el récord previo, alcanzado en 2025 en Bahía Blanca, cuando otro animal llegó a $580.000. El ave pertenece a la cabaña Sussex Gallinas, de Santa Rosa, La Pampa.

El valor no se explicó por su destino como animal de consumo, sino por su genética. Según la información difundida con la venta, un ejemplar de estas características puede convertirse en un reproductor y transmitir rasgos buscados a su descendencia. En la lógica de las cabañas, eso incluye la posibilidad de producir pollitos, huevos fértiles y futuros reproductores con atributos seleccionados.

Genética reproductiva El Plymouth Rock Barrada, también llamado “bataraz”, es una raza de doble propósito, apta tanto para carne como para huevos. Su cotización se vincula con años de selección y reproducción orientados a obtener animales que cumplan parámetros de raza, conformación y rendimiento productivo. En ese esquema, el precio pagado refleja el potencial de la línea genética y no el valor habitual de un ave de corral.







La diferencia respecto del registro anterior permite dimensionar la magnitud de la puja. Mientras que un ejemplar seleccionado de una cabaña reconocida puede rondar habitualmente los $400.000, el animal vendido en Bolívar alcanzó un monto aproximadamente 7,5 veces superior. La competencia entre criadores por quedarse con un ejemplar considerado excepcional suele empujar las cifras por encima del mercado de referencia.

Antecedente y alcance La venta deja un dato útil para el sector avícola: en este tipo de remates, el precio de un reproductor depende de su capacidad para mejorar una línea genética durante varios años. Por eso, la cifra abonada en la exposición bonaerense no se asocia al valor inmediato del animal, sino a su potencial como base de reproducción. El próximo dato a seguir en el rubro será si este registro queda como caso aislado o redefine los valores de referencia en futuras exposiciones.