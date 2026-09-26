El fenómeno podría intensificarse en los próximos meses y afectar a la Argentina con lluvias, viento y sequías regionales.

El fenómeno climático de El Niño podría alcanzar niveles muy fuertes en los próximos meses en Argentina y sostenerse hasta 2027, según informes técnicos internacionales. El período de mayor intensidad se ubicaría entre el verano y los meses siguientes, con efectos desiguales sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el International Research Institute for Climate and Society (IRI) de la Universidad de Columbia, los 22 modelos meteorológicos consultados coinciden en que el calentamiento del océano Pacífico continuará profundizándose. El organismo señaló que el evento mantendría la categoría de “muy fuerte”, con posibilidad de ubicarse entre los más intensos registrados.

A mediados de septiembre, la temperatura superficial del Pacífico presentó una anomalía extrema de +3 ºC, impulsada por un reservorio de calor acumulado bajo la superficie marina. Ese dato fue tomado como base para las proyecciones que anticipan la continuidad del fenómeno durante los próximos trimestres.

Ventana crítica El tramo entre octubre y febrero suele concentrar el pico de intensidad de estos eventos, según la serie histórica citada en el informe. En ese marco, se prevén temporales de lluvia y viento por encima de lo normal en algunas zonas, mientras otras regiones podrían atravesar sequías severas. El impacto, por lo tanto, no sería uniforme y dependería de la ubicación geográfica.

Proyección hasta 2027 Las proyecciones difundidas indican una probabilidad del 100% de que las condiciones de El Niño persistan hasta el período febrero-abril de 2027, con una reducción gradual hacia mediados de ese año. Aunque la duración habitual de estos episodios oscila entre 9 y 12 meses, los especialistas no descartan que este episodio se extienda por más tiempo.

El dato relevante para el seguimiento climático y productivo es que el evento podría mantener su influencia durante el verano 2026-2027, con variaciones en lluvias y temperatura que suelen incidir en la planificación agrícola, la infraestructura y la gestión de riesgos. La evolución de los modelos meteorológicos será el principal indicador a monitorear en los próximos meses.