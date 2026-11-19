Un conflicto de tránsito en Córdoba capital terminó con Pablo internado en terapia intensiva luego de recibir una trompada que, según su testimonio, le provocó una caída, convulsiones y un coágulo en la cabeza. El episodio ocurrió en la madrugada del 27 de septiembre, a las 5.40, en inmediaciones del complejo Forja, sobre Mauricio Yadarola al 1700. La secuencia dejó abierta una causa judicial que, de acuerdo con la denuncia del joven, aún no tuvo medidas concretas.

La secuencia del hecho comenzó cuando una camioneta chocó el auto de Pablo sobre la avenida. Según relató a El Doce, estacionó unos metros más adelante, sacó fotos para registrar el siniestro y volvió hacia la camioneta para pedir los datos del conductor con el fin de hacer el trámite del seguro. En ese momento, dijo que el acompañante lo echó y luego el conductor descendió y lo golpeó “de costado en la mandíbula”. A partir de ese golpe, cayó al suelo, impactó con la cabeza y empezó a convulsionar.

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Asistencia médica y traslado de urgencia marcaron el tramo más grave del caso. Pablo afirmó que perdió el conocimiento de inmediato y que, cuando llegó la Policía Urbana, los agentes creyeron que estaba muerto porque no tenía pulso. Luego fue derivado al Hospital de Urgencias, donde los médicos detectaron un coágulo en la cabeza. Permaneció cinco días en terapia intensiva y, según contó a LN+, continúa con tratamiento médico, con anticonvulsivos y antibióticos, además de mareos y un hematoma.

Identificación del presunto agresor y reclamo judicial son ahora el eje del caso. La víctima identificó al agresor como Kevin Luna, de 33 años, a quien señaló como profesor de jiu-jitsu. También sostuvo que presentó videos y testimonios ante la Unidad Judicial 13, pero afirmó que no hubo avances: “Nunca se abrió la causa, nunca fueron a detener a esta persona ni la llamaron para que declare”. En su relato, los ocupantes de la camioneta abandonaron el lugar después de la agresión.

El caso permanece bajo secreto de sumario, según indicó el propio Pablo, mientras él sigue bajo tratamiento y con secuelas físicas del episodio. La situación deja pendiente la actuación de la fiscalía o del tribunal interviniente, así como la eventual adopción de medidas sobre el presunto agresor. Por el momento, el dato verificable es que el hecho ocurrió el 27 de septiembre en Córdoba y que la víctima estuvo internada cinco días en terapia intensiva.