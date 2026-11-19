La muerte de Oriana Aguerreberry, una nena de 8 años, conmocionó a Concordia, Entre Ríos, luego de que permaneciera internada durante más de dos días antes de fallecer en la madrugada del miércoles. La familia sostiene que la secuencia se inició con una agresión dentro del establecimiento educativo al que asistía. En paralelo, cuestiona la respuesta escolar y la primera atención médica recibida.

Según el relato familiar, una compañera le habría pegado en la región de los riñones cuando estaban por salir al recreo. Celia Toledo, abuela de la niña, dijo al medio local 7Páginas que Oriana volvió de la escuela y les contó que otra alumna la había golpeado. A partir de ese momento, de acuerdo con esa versión, comenzó a sufrir dolores cada vez más intensos y dificultades para alimentarse. La causa de esa lesión no fue confirmada de manera independiente en el material disponible.

Ante el empeoramiento del cuadro, el viernes por la noche la familia la llevó al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde le realizaron una tomografía y distintos análisis. Siempre según la denuncia familiar, los médicos dispusieron su regreso a casa durante la mañana del sábado, pese a que seguía con dolor y problemas para caminar. Como no hubo mejoría, sus allegados la trasladaron otra vez al hospital el domingo por la noche.

Internación y desenlace

En esa segunda consulta, los profesionales advirtieron un agravamiento del estado de salud y resolvieron ingresarla a terapia intensiva pediátrica. La abuela afirmó que los estudios detectaron una infección que había afectado varios órganos. Pese a la atención posterior, Oriana sufrió complicaciones y murió durante la madrugada del miércoles. El material no precisa si existe una investigación judicial o administrativa abierta sobre el caso.

Cuestionamientos familiares

Después del fallecimiento, los familiares pusieron el foco en la actuación de la escuela primaria N° 4 Manuel José de Lavardén, donde asistía la niña. Sostienen que las autoridades no intervinieron de manera adecuada frente a la agresión denunciada y también objetan la decisión de otorgarle el alta médica cuando todavía presentaba síntomas. Toledo dijo: "Mi nieta era sana. Fue bien a la escuela y volvió con dolor. Acá también hubo negligencia de la primera doctora del hospital, que mandó a Oriana a la casa sin ver los análisis y cuando tenía dolor. Esto se hubiese evitado si actuaban como se debía".

Por el momento, el caso queda atravesado por dos planos: la presunta agresión escolar y la atención sanitaria posterior, ambos señalados por la familia como factores determinantes. El dato relevante que sigue pendiente es la confirmación oficial de las causas del fallecimiento y de eventuales responsabilidades en el ámbito educativo o médico.