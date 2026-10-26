La ANSES reanuda este lunes 26 de octubre de 2026 los pagos a jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima y a la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este lunes 26 de octubre de 2026 las transferencias automáticas para dos grupos de beneficiarios: jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes superiores al mínimo garantizado y trabajadores alcanzados por la Prestación por Desempleo. El cronograma ordena el pago por terminación de documento y evita concurrencias innecesarias a las sucursales bancarias. En ambos casos, los fondos quedan disponibles desde primera hora en las cuentas de la seguridad social.

Haberes superiores a la mínima

Este lunes cobran los titulares de jubilaciones y pensiones medias cuyos documentos terminan en 2 y 3. Según el esquema informado, perciben el haber mensual con un incremento oficial del 1,66%, aplicado por la movilidad previsional sobre la base inflacionaria. Además, se liquida un bono proporcional cuando el haber no supera el tope legal previsto.

Desempleo

En paralelo, la prestación por desempleo se acredita a los beneficiarios con documentos finalizados en 4 y 5. La liquidación incluye la cuota del seguro de desempleo, las asignaciones familiares y la cobertura de obra social, de acuerdo con el esquema difundido por la ANSES. El depósito bancario se realiza de manera automática y no requiere gestión presencial para su cobro.

Consulta del cronograma

La información oficial permite verificar la fecha de cobro según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Para esta jornada, el universo alcanzado queda delimitado por dos grupos concretos: haberes superiores a la mínima y prestación por desempleo. El calendario de pagos continúa con las terminaciones siguientes en los días posteriores, según el cronograma de la ANSES.