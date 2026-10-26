El Presidente reúne el 42,2% de la intención de voto frente al 38,9% del gobernador bonaerense en un eventual balotaje. El relevamiento promedió once estudios nacionales y también midió la imagen del Gobierno.

Milei le saca tres puntos a Kicillof en las encuestas

Un promedio de once encuestas nacionales ubicó a Javier Milei por delante de Axel Kicillof en un eventual balotaje presidencial de 2027. Según el relevamiento difundido por Clarín, el Presidente alcanza el 42,2% de la intención de voto, frente al 38,9% del gobernador bonaerense, una diferencia de 3,3 puntos porcentuales.

El escenario contempla, además, un 16,3% de votos en blanco o nulos y un 2,6% de personas que no saben o no contestan. El informe aclaró que se trata de un promedio de estudios de distintas consultoras y no de una encuesta única.

La intención de voto por espacios

Cuando la consulta se realiza por fuerzas políticas, La Libertad Avanza obtiene el 32,8%, mientras que el peronismo y el kirchnerismo reúnen el 28,4%. Detrás aparecen el PRO, con el 6,1%; la izquierda, con el 5,6%; y Provincias Unidas, con el 4,6%.

En esta medición, el 17,5% se mantiene indeciso o no responde, un dato que deja margen de variación en el escenario electoral.

La evaluación del Gobierno

El relevamiento también registró indicadores negativos para la gestión nacional. La desaprobación del Gobierno llegó al 57,6%, mientras que la imagen negativa de Milei alcanzó el 57,2%.

En materia económica, el 52,2% expresó expectativas pesimistas y el 35,2% manifestó una mirada optimista. Además, el 61,9% consideró que la situación actual del país es mala o está peor que antes.

El promedio incluyó estudios de Zuban Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, RDT Consultores, Isasi-Burdman, AtlasIntel, Giacobbe, D’Alessio IROL-Berensztein, la Universidad de San Andrés, Proyección, Analogías y CELAG.

A más de un año de las elecciones presidenciales, el escenario permanece abierto y condicionado por la evolución de la economía, la definición de las candidaturas y las alianzas políticas, además de las reglas electorales que finalmente se establezcan para 2027.