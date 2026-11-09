La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole dejó un intercambio con fuerte carga testimonial entre el pontífice y Marta Griselda Torres, una residente de la institución. La mujer relató ante el Papa que nació con una discapacidad que le impide caminar y ver, y que fue abandonada por su madre un día antes de su cumpleaños. El episodio ocurrió este lunes durante el acto central de la recorrida apostólica.

Torres tomó el micrófono frente al Sumo Pontífice y contó que padece parálisis cerebral, además de haber atravesado internaciones y operaciones. Según su relato, fue criada por su padre y sus hermanos, pero durante años buscó un lugar adecuado para vivir sin encontrar respuestas. En ese tramo de su testimonio señaló que se sentía rechazada hasta su llegada al Cottolengo.

El ingreso al Cottolengo En su exposición, la residente describió a la institución de Claypole como un espacio decisivo en su vida. Dijo que el Cottolengo fue “un faro de luz” y que no solo le dio alojamiento, sino también contención y acompañamiento. El testimonio se dio ante la atención de los presentes en el santuario del predio.

Torres también explicó que decidió escribir un libro autobiográfico con el objetivo de ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares de soledad o discapacidad. Durante el acto, le entregó personalmente un ejemplar impreso a León XIV. En su mensaje, sostuvo que buscó que esa experiencia “sirva a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas”.

El intercambio con el pontífice El papa respondió con un gesto de cercanía y le entregó un rosario bendecido. Según el relato difundido tras el encuentro, le dijo: “Su vida es un milagro de Dios... Muchas gracias”. El intercambio cerró un momento que fue presentado como significativo para la comunidad de Almirante Brown.

La escena formó parte de la visita apostólica al Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución vinculada al cuidado y la asistencia de personas con discapacidad. La repercusión del episodio quedó asociada al testimonio de Torres y al gesto del pontífice, en una jornada que combinó relato personal, reconocimiento institucional y un mensaje sobre inclusión y acompañamiento.