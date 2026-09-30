La Policía la interceptó sobre la ruta provincial 1. El vehículo figura a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y quedó a disposición judicial.

La Policía de San Luis secuestró este martes una camioneta RAM 2.500 que, según el procedimiento, figura a nombre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y registra un pedido de secuestro de la Justicia Nacional emitido en febrero de 2019.

El vehículo fue interceptado mientras circulaba de sur a norte por la ruta provincial 1, en el marco de un operativo de control vehicular e identificación de personas. La medida se produjo a partir de una alerta generada por las lectoras de patentes del pórtico de Santa Rosa del Conlara, integrado al Anillo Digital Federal.

De acuerdo con la información oficial del procedimiento, la camioneta había ingresado a San Luis el 27 de septiembre. Ese registro permitió seguir su trazabilidad dentro de la provincia y ubicarla durante la circulación por la red vial controlada.

Identificación del propietario Durante la intervención, los efectivos constataron que el actual propietario es un hombre domiciliado en la provincia puntana. Ese dato no altera la medida judicial vigente sobre el rodado, que fue secuestrado y quedó a disposición de la autoridad competente.

Antecedente judicial El pedido de secuestro fue emitido por la Justicia Nacional en el marco de la Causa Hotesur, expediente en el que se investigaron movimientos vinculados a la actividad hotelera y societaria de la familia Kirchner. Con la incautación concretada en San Luis, el vehículo quedó fuera de circulación hasta que el tribunal interviniente disponga los pasos siguientes.