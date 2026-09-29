La Ley Nacional de Tránsito no fija un tope etario para obtener la licencia. Sí establece plazos de vigencia y renovación según la edad del conductor.

En Argentina, la Ley 24.449 establece que la licencia de conducir es obligatoria para manejar vehículos en calles, avenidas y rutas del país. La norma fija requisitos para obtenerla, la edad mínima de acceso y los plazos de renovación, pero no incorpora una edad máxima para tramitarla o conservarla.

La respuesta a la consulta que suele aparecer entre conductores de mayor edad es, por lo tanto, negativa: no existe un tope etario que impida sacar o renovar el registro. Una persona de 60, 70 u 80 años puede obtenerlo si cumple con las condiciones físicas y mentales exigidas por la normativa.

Vigencia según la edad El Gobierno introdujo cambios a la Ley Nacional de Tránsito mediante el Decreto 196/2025, que definió períodos de vigencia diferenciados según la edad del conductor y precisó las condiciones para las renovaciones. Según esos plazos, los menores de 21 años y las personas entre 21 y 65 años tienen una vigencia de cinco años. Entre 65 y 70 años, la renovación debe hacerse cada tres años, mientras que los mayores de 70 deben renovarla todos los años.

Requisitos de acceso La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) exige saber leer y, en el caso de los conductores profesionales, también escribir. Además, pide una declaración jurada sobre antecedentes de afecciones físicas, traumatismos, problemas cardiológicos, neurológicos, psicopatológicos o sensoriales, y la aprobación de un examen médico psicofísico de aptitud física, visual, auditiva y psíquica. También deben aprobarse exámenes teóricos sobre conducción, señalamiento, legislación, estadísticas de accidentes y prevención, con contenidos vinculados con género, roles, estereotipos, identidad de género y violencia de género.

El trámite incluye, además, una evaluación teórico-práctica sobre mecánica básica, detección de fallas, elementos de seguridad y funcionamiento del equipamiento e instrumental. La declaración jurada también debe informar un domicilio electrónico para recibir notificaciones vinculadas con la Licencia Nacional de Conducir. La licencia digital tiene la misma validez que la física, según el texto difundido.

Controles y edades mínimas En cada renovación debe acreditarse que el conductor conserva las condiciones necesarias para circular. En las personas de mayor edad, esos controles son más frecuentes y requieren un certificado o constancia de aptitud psicofísica emitido por profesionales médicos o centros de salud registrados ante la ANSV. La misma normativa establece que la edad mínima para conducir autos, camionetas o motocicletas es de 17 años, con autorización de los progenitores, y que en el caso de las motos esa edad rige para vehículos de menos de 150 centímetros cúbicos de cilindrada.

A partir de los 21 años pueden obtenerse las clases C, D y E, que alcanzan a camiones sin acoplado, transporte de pasajeros, emergencia y seguridad, camiones articulados o con acoplado, y maquinaria especial no agrícola. En consecuencia, la edad funciona como un criterio para definir categorías habilitadas y frecuencia de renovación, pero no como un límite máximo para conservar la licencia en Argentina.