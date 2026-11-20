Este viernes 20 de noviembre de 2026 concluyen los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas. También siguen las asignaciones con aumento del 1,93%.

La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este viernes 20 de noviembre de 2026 concluyen los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas. En paralelo, continúan los cobros de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones alcanzadas por este cronograma incluyen el aumento por movilidad del 1,93 por ciento.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Titulares con documentos finalizados en 9 cobran su haber junto con el bono de 70 mil pesos, según el esquema difundido por el organismo. Ese refuerzo complementa los haberes más bajos y forma parte del calendario mensual de pagos. La acreditación queda sujeta a la terminación del documento y al medio de cobro asignado.

Asignaciones familiares

En el caso de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo, cobran quienes tienen documentos terminados en 7. La misma terminación rige para la Asignación por Embarazo. Estas prestaciones también se liquidan con el incremento por movilidad informado por la ANSES.

Consulta del cobro

El organismo recordó que la fecha y el medio de cobro pueden consultarse en el sitio web de la ANSES, en la opción Calendario de pagos. También están disponibles en mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en el apartado Cobros y la opción Consultar fecha y medio de cobro. La misma información figura en la app mi ANSES, en Mis datos y la opción Mis fechas de cobro.

Además, la ANSES indicó que la consulta puede hacerse por Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando en Iniciar atención, Consultas rápidas y Cuándo y dónde cobro. Ese canal permite verificar la acreditación sin concurrir a una oficina. El cronograma difundido por el organismo marca así el cierre de pagos de este tramo de noviembre y la continuidad de las asignaciones con la terminación de documento correspondiente.