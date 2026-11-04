La analista Daniela Castro vinculó la derrota de Donald Trump con un mayor control parlamentario sobre la política de Estados Unidos. Dijo que eso puede condicionar los respaldos a la Argentina de Javier Milei.

La analista de política exterior Daniela Castro sostuvo en su columna del programa "Al Palo", de radio Mil Veinte, que Donald Trump sufrió una derrota en las elecciones legislativas y de gobernadores de Estados Unidos. Según su lectura, el resultado altera el equilibrio de poder en el Congreso norteamericano y puede tener efectos sobre la relación con la Argentina. La especialista enmarcó ese cambio en el nuevo mapa político que dejó la elección de medio término.

Castro explicó que esos comicios definieron senadores, representantes y gobernadores clave, y afirmó que el Partido Demócrata se impuso en ambas cámaras. "El Partido Demócrata ha obtenido un triunfo, donde Trump ha perdido en las dos cámaras y esto va a reconfigurar todo el juego político interno", dijo. La referencia apunta al funcionamiento del Congreso de Estados Unidos, donde la composición legislativa incide en la aprobación y supervisión de decisiones del Poder Ejecutivo.

Impacto sobre la relación bilateral

La analista vinculó ese escenario con el gobierno de Javier Milei y aclaró que los acuerdos entre países no dependen de la relación personal entre mandatarios. También recordó los respaldos financieros recientes del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina, que, según dijo, desde ahora tendrán mayor control del Congreso norteamericano, al que también mencionó como Capitolio. "Lo que va a pasar es que va a haber mayor control parlamentario. Eso también va a condicionar las decisiones de Estados Unidos", señaló.

Castro agregó que esos apoyos responden a intereses propios de Washington. "Allí se priorizan los intereses nacionales y los intereses electorales, y si en algún momento las decisiones o determinado tipo de apoyos a la Argentina no sirvieran a esos intereses, se retira el apoyo", afirmó. En ese marco, la analista planteó que la nueva correlación de fuerzas puede limitar la discrecionalidad del liderazgo republicano en la política exterior.

Contexto económico y social

La especialista atribuyó el voto castigo en Estados Unidos al aumento del costo de vida, la inflación y las dificultades para acceder a la vivienda y la salud. Señaló que esos problemas también golpean a las familias sanjuaninas, en un paralelo con los efectos sociales de la suba de precios y la presión sobre los ingresos. Para los próximos meses, anticipó un escenario internacional más complejo para la Argentina, en un contexto de tensiones regionales y mayores límites para la administración republicana en Washington.