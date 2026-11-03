El Poder Ejecutivo propuso al juez federal para la Vocalía N.° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. La eventual designación abriría una nueva vacante en Comodoro Py.

El Gobierno nacional envió formalmente al Senado el pliego para designar al juez federal Daniel Rafecas como vocal en la Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal.

La propuesta apunta a que el actual titular del Juzgado Federal N.° 3 de Comodoro Py ocupe un lugar en la Vocalía N.° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Ese movimiento, de concretarse, implicaría una nueva vacante en uno de los juzgados federales más sensibles del fuero penal.

El pliego fue presentado este martes 3 de noviembre y lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La definición ahora queda en manos de la Cámara alta, que deberá tratar la candidatura en el marco del procedimiento constitucional para los nombramientos judiciales. Hasta que eso ocurra, Daniel Rafecas continúa al frente del Juzgado Federal N.° 3.