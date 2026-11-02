El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Madrid para participar, este jueves, de la XXX Cumbre Iberoamericana, acompañado por su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La partida está prevista para el martes a las 23, con destino a España, en una agenda que combina actividad internacional y definiciones de política exterior. El encuentro reunirá a 22 jefes de Estado.

La cumbre se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre bajo el lema “Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. Según la organización, la agenda estará centrada en la transformación digital y en la coordinación de respuestas ante desastres naturales, entre otros puntos. También se buscará impulsar políticas públicas vinculadas con los cuidados y la movilidad académica.

Agenda regional

Entre los objetivos previstos figura el lanzamiento de la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial, a través del Foro Digital Iberoamericano. El texto oficial plantea una vía tecnológica “que sea competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista”. Además, se trabajará en la constitución de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres. Ese esquema apunta a “coordinar la prevención, gestión y ayuda mutua” entre los países de la región frente a emergencias y catástrofes naturales.

Otro de los documentos que se prevé aprobar busca situar “la economía de los cuidados en el centro de las políticas públicas” y reconocer formalmente el cuidado “como un derecho”. La referencia apunta a problemas de informalidad laboral, precariedad y falta de reconocimiento profesional. En el plano educativo, se impulsará la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica para facilitar el “reconocimiento mutuo de estudios y títulos académicos” entre universidades de la región.

Actividad en Argentina

Antes del viaje, Javier Milei participará el lunes al mediodía en el encuentro de Argentina por la Educación, junto a Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Luego, a las 13, se reunirá con el rabino Yehuda Kaploun, enviado de Donald Trump para temas de antisemitismo, en Casa Rosada, junto al canciller Pablo Quirno. Ese mismo día, a las 19:45, asistirá a la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel, en la Iglesia Visión de Futuro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá el premio “Gratitud”.

La agenda oficial también incluye al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en la firma de convenios prevista para el lunes a las 14 en el Ministerio de Economía. A las 15, Pablo Quirno recibirá las copias de las cartas credenciales del nuevo embajador de Perú ante la Argentina, Carlos Tubino Arias-Schreiber, y a las 17 se realizará la reunión de coordinación por la avanzada del papa León XIV, en el Palacio San Martín. El martes, antes de la partida presidencial, Luis Caputo participará a las 9 de la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, en Goldencenter, mientras que a las 11 está prevista la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier y a las 13 una nueva reunión de la Mesa Política con parte del Gabinete.

Hacia el cierre de la semana, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será orador el jueves a las 9 en el 8.º Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina, en el Alvear Icon Hotel. La secuencia de actividades deja abierta la agenda bilateral y multilateral que el Gobierno buscará sostener mientras se desarrolla la cumbre en España, con foco en cooperación tecnológica, institucional y académica.