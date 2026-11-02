Habrá más frecuencias durante el feriado del lunes para facilitar el traslado de los fieles. La organización prevé operativos de seguridad y tránsito en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Monseñor Raúl Pizarro, coordinador general de la visita papal.

El obispo auxiliar de San Isidro y coordinador general de la visita del papa León XIV a la Argentina, monseñor Raúl Pizarro, confirmó que habrá refuerzo de frecuencias en trenes, colectivos y subtes durante las actividades previstas desde el domingo 8 de noviembre. La medida apunta a facilitar el traslado de los fieles en un operativo que, según anticipó, incluirá dispositivos de seguridad y tránsito de gran escala.

En diálogo con Radio Rivadavia, Pizarro explicó que el lunes, declarado feriado nacional, el transporte público no solo mantendrá sus servicios sino que incrementará sus frecuencias. También advirtió que los asistentes deberán caminar varios tramos para acceder a los distintos sectores y recomendó concurrir con suficiente anticipación. La organización prevé una asistencia masiva en los actos centrales de la visita papal.

Agenda en Buenos Aires Según detalló el coordinador, León XIV aterrizará el domingo a las 16:30 en Aeroparque, donde será recibido por el presidente Javier Milei. Luego se trasladará a la plaza General José de San Martín para un homenaje y, más tarde, a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro de unos 20 minutos con el mandatario. Después, ambos participarán de una reunión en el Palacio Libertador con gob

El religioso precisó que en Buenos Aires el Papa recorrerá cerca de 20 cuadras en el Papamóvil por la avenida del Libertador hasta el escenario montado en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. El público estará distribuido en sectores vallados con capacidad para entre 500 y 1.000 personas, mientras que los espacios más cercanos al altar quedarán reservados para personas con discapacidad y autoridades religiosas y políticas. También está previsto un encuentro multitudinario con jóvenes en la misma zona durante la noche del martes.

Traslado a Córdoba y Luján Pizarro informó además que el martes el Pontífice viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en el predio de Fadea. Media hora antes recorrerá el lugar en Papamóvil y, tras la ceremonia, se trasladará al Arzobispado antes de realizar otro recorrido de tres kilómetros por la ciudad. Por la tarde, se dirigirá a la Catedral para mantener un encuentro con sacerdotes, seminaristas y religiosos. El miércoles, en tanto, visitará el barrio porteño de Devoto y luego se trasladará a Luján, donde oficiará una misa a las 10.

En Luján, el recorrido en Papamóvil será de unos 2,9 kilómetros desde la zona de la ruta 7 hasta la Basílica. La organización dispondrá de pantallas gigantes, equipos de sonido, puestos de hidratación y baños químicos a lo largo del trayecto. Pizarro señaló que los estacionamientos habilitados quedarán a cinco o seis kilómetros del centro, por lo que la mayoría de los asistentes deberá completar el desplazamiento a pie; solo habrá colectivos especiales para personas mayores o con dificultades de movilidad. El coordinador también destacó el trabajo conjunto con el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y autoridades provinciales y municipales, y recordó que los preparativos comenzaron el 13 de febrero, durante una reunión en la Cancillería.