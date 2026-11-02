El organismo previsional habilitó el cobro desde este lunes 2 de noviembre de 2026. Los pagos alcanzan a todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos correspondiente a este lunes 2 de noviembre de 2026. Según el organismo, en esa fecha se abonarán las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, además de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), en las sucursales bancarias habilitadas.

Asignaciones de Pago Único Para la primera quincena de las Asignaciones de Pago Único, el cobro permanecerá habilitado hasta el 10 de noviembre, sin distinción de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). De acuerdo con la información difundida por ANSES, todas las terminaciones de DNI pueden percibir esos haberes entre el 2 y el 10 de noviembre.

Pensiones no contributivas La misma ventana de pago rige para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En este caso, el organismo previsional indicó que el cobro también está disponible para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de noviembre, a través de la red bancaria. Se trata de prestaciones vinculadas a las pensiones que no dependen de aportes previsionales previos, sino del régimen asistencial administrado por el Estado nacional.

El cronograma informado por ANSES fija así el inicio de la liquidación de estas prestaciones al comienzo de la semana y mantiene la disponibilidad durante varios días. Para los titulares alcanzados, el dato operativo relevante es que no existe segmentación por terminación de DNI en estas dos prestaciones, a diferencia de otros pagos previsionales que suelen organizarse por fechas escalonadas.

La continuidad del calendario hasta el 10 de noviembre marca el plazo vigente para concurrir a las entidades bancarias habilitadas. En caso de no efectuar el cobro dentro de ese período, la disponibilidad queda sujeta a las condiciones administrativas que establezca el organismo previsional para cada prestación.