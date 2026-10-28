La Dirección Nacional de Migraciones informó que el senador brasileño salió desde Puerto Iguazú con su familia sin impedimentos legales. El vuelo privado tenía a Guayaquil como destino declarado.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Flávio Bolsonaro viajó junto a su familia desde Puerto Iguazú hacia Ecuador “sin ningún impedimento legal”, tras el trámite de ingreso y salida realizado en Misiones. El organismo precisó que la comitiva abordó un vuelo privado operado por Baires Fly S.A. a las 23:30 del 27 de octubre, con destino a Guayaquil consignado en el plan de vuelo. La confirmación se difundió por redes sociales luego de que se registrara el movimiento migratorio de cuatro ciudadanos brasileños.

Registro migratorio Según la comunicación oficial, a las 22:50 del 27 de octubre ingresaron al país por el Puente Internacional Tancredo Neves los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro. Migraciones sostuvo que todos contaban con documentación habilitada para viajar y que no se registraron incidentes durante el procedimiento. El organismo también afirmó que el ingreso quedó asentado “sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”.

La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, había llegado a Puerto Iguazú desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires durante la noche del lunes. Según el texto difundido por Migraciones, la empresa había solicitado durante la madrugada los trámites ante Aduana y el propio organismo para pasajeros y tripulación. La salida prevista para las primeras horas del martes no se concretó en ese momento y finalmente se registró más tarde, con el embarque hacia Guayaquil.

Contexto judicial La relevancia del caso excede el control fronterizo por la situación judicial atribuida al legislador brasileño. De acuerdo con lo publicado, la medida que habría restringido su salida del país estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con el abogado Willer Tomaz. También se mencionó que el letrado aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas. El senador, además, aseguró que agentes de la Policía Federal lo interceptaron en Brasilia para comunicarle la decisión judicial.

Bolsonaro declaró en un video difundido en redes sociales: “Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”. También sostuvo que la resolución judicial habría sido adoptada el domingo por la noche, después de su derrota ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral, aunque no precisó a cuál de las causas en trámite correspondía la medida. El Supremo Tribunal Federal y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, según información difundida por agencias.

El senador también es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero relacionadas con la financiación de Dark Horse, la película biográfica sobre su padre. Los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo habían revelado antes de la segunda vuelta electoral otra pesquisa en el Supremo por presunto blanqueo de capitales vinculada con Tomaz, a quien identificaron como amigo cercano del legislador. Por ahora, el dato confirmado por Migraciones es que la salida desde Puerto Iguazú se produjo con documentación habilitada y sin observaciones en el procedimiento, mientras persisten las dudas sobre el alcance de las restricciones judiciales en Brasil.