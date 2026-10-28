Este miércoles 28 de octubre cobran jubilados con DNI finalizado en 6 y 7 y titulares de Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 8 y 9.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa este miércoles 28 de octubre de 2026 los pagos para dos grupos: jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes superiores al mínimo garantizado y titulares de la Prestación por Desempleo. El cronograma alcanza a quienes tienen DNI terminados en 6 y 7 para jubilaciones y en 8 y 9 para desempleo.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la acreditación incluye el incremento del 1,66% dispuesto por la movilidad mensual atada a la inflación. Además, corresponde la parte proporcional del bono de hasta $70.000 para quienes no superen el techo bruto legal, según informó el organismo previsional. La disponibilidad de los fondos rige desde la medianoche en las cuentas bancarias habilitadas.

Desempleo También cobran hoy los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 con documentos finalizados en 8 y 9. Con esta jornada, ANSES cierra el cronograma mensual de ese programa, que se liquida en esta fecha para los beneficiarios incluidos en el esquema vigente.

Otras prestaciones Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio mantienen abierto el período de cobro para los trámites ingresados en la segunda quincena. Ese plazo corre desde el 22 de octubre hasta el 10 de noviembre, sin distinción por terminación de DNI. En paralelo, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse sin importar el número final del documento.

Vigencia del calendario En el caso de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, el período de pago comenzó el 8 de octubre y seguirá disponible hasta el 10 de noviembre. El esquema de ANSES para este miércoles se concentra así en jubilaciones superiores al mínimo y en el cierre del pago de Desempleo Plan 1.