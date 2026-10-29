El Boletín Epidemiológico Nacional registró 182 notificaciones en humanos hasta la semana 33. El mayor peso de los casos se concentró en el NEA y la región Centro.

El Boletín Epidemiológico Nacional informó que, entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 33, se confirmaron 76 casos de leptospirosis en humanos y se registraron 106 casos probables, con una tasa de incidencia acumulada de 0,39 por cada 100.000 habitantes. El informe, al que accedió Agencia Noticias Argentinas, describe además 164 casos confirmados en perros, un aumento del 76% respecto del año anterior. La magnitud del registro importa porque la enfermedad se asocia a exposición ambiental y requiere vigilancia sanitaria sostenida.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica, es decir, que puede transmitirse entre animales y personas, causada por bacterias y vinculada al contacto con agua, barro o suelos contaminados con orina de animales infectados. Según el informe, las lluvias intensas, las inundaciones y la presencia de roedores incrementan el riesgo de exposición. El documento también señala que el aumento observado puede relacionarse con condiciones ambientales propicias, mayor exposición de la población y una circulación más extendida de la bacteria en animales.

Distribución territorial Las tasas de incidencia más altas se observaron en las regiones del NEA y Centro. Hasta la Semana Epidemiológica 33, el NEA presentó una tasa de 0,52 casos por cada 100.000 habitantes, con un aumento del 129% respecto de 2025, según el boletín. Dentro de esa región, Misiones registró la tasa más alta, con 1,03 por cada 100.000, seguida por Corrientes y Chaco. En la región Centro se informaron 143 casos, 30 más que el año anterior.

Perfil de los casos El informe indica que el 78,6% de los casos correspondió a varones y que el 63% se concentró en personas de entre 20 y 49 años. También precisa que el 60% de los pacientes requirió hospitalización y que, de ese total, el 27% ingresó a unidades de cuidados intensivos. La fuente más frecuente de infección fue el contacto con roedores y su orina, junto con exposiciones vinculadas a animales de compañía y agua contaminada.

Vigilancia y prevención El Ministerio de Salud de la Nación coordina las estrategias de vigilancia y control en humanos y animales, mientras que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni” articula la Red Nacional de Laboratorios de Leptospirosis, encargada del procesamiento de muestras y del soporte técnico a las jurisdicciones. El organismo también impulsa la notificación obligatoria de casos al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0). En paralelo, trabaja con el SENASA en el abordaje del riesgo en animales de producción y fauna silvestre.

Como medidas preventivas, el boletín recomienda evitar el contacto con aguas estancadas, barro y suelos contaminados, además de usar botas y guantes en actividades de riesgo. También sugiere mantener los hogares limpios y almacenar alimentos y residuos de manera adecuada para limitar el acceso de roedores. Ante síntomas como fiebre y dolores musculares, el documento indica acudir al sistema de salud. En septiembre de este año se publicó, además, un documento específico sobre leptospirosis en el contexto del fenómeno El Niño, con recomendaciones para detección y tratamiento.