Tras el choque entre dos trenes de alta velocidad en Toledo, España, la familia de los hermanos sanjuaninos Jeremías Conte Grand y Ana Martina Conte Grand recibió una confirmación sobre el estado de salud del joven. Un familiar informó a 0264Noticias que Jeremías está fuera de peligro y se encuentra bien, aunque continúa hospitalizado.

Los hermanos viajaban juntos en el vagón 7 de una de las formaciones involucradas en el accidente ferroviario, hecho que generó preocupación entre sus allegados en San Juan. Mientras Jeremías permanece internado, la búsqueda de Ana Martina continúa y su entorno familiar atraviesa horas de incertidumbre ante la falta de información oficial sobre su paradero.

En un primer momento, se había informado que el joven presentaba dos costillas fracturadas y una fractura en la escápula derecha. Luego, un familiar precisó que su cuadro no reviste peligro y que sigue bajo atención médica. Esa evolución alivió parte de la preocupación inicial, aunque no modificó la situación de su hermana.

El accidente se produjo alrededor de las 8, hora local, cuando un tren de alta velocidad AVE de Renfe, que había partido de Madrid con destino a Sevilla, colisionó con una formación de la empresa Iryo que realizaba el mismo trayecto. Según explicó el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, el segundo tren había salido de la capital seis minutos antes.

El siniestro ocurrió a unos 150 kilómetros al sur de Madrid y motivó un amplio operativo de emergencia. Mientras avanzan las tareas para esclarecer lo sucedido, la familia de los hermanos sanjuaninos sigue a la espera de novedades sobre Ana Martina Conte Grand, cuya situación no fue precisada oficialmente.