El Papa tendrá misa, encuentros institucionales y una cena con obispos argentinos. La agenda incluye Claypole, la UCA, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

La agenda del papa León XIV para este lunes comenzará en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y concluirá por la noche en la Casa Arzobispal, con una cena junto a los obispos argentinos. El recorrido incluye actividades religiosas, institucionales y encuentros con autoridades políticas y referentes de distintas tradiciones cristianas. Según la programación difundida, el desplazamiento se concentrará entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, el pontífice viajará hacia territorio bonaerense y recorrerá parte del conurbano con el Papamóvil. A las 9.15 llegará a Claypole, donde visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución en la que conviven más de 400 personas con discapacidad. Allí caminará por el parque y brindará un breve discurso, de acuerdo con la agenda prevista.

Encuentro político y acto religioso

En la misma localidad, León XIV tiene previsto un encuentro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros integrantes del gabinete provincial. Luego, el artista Abel Pintos interpretará canciones en vivo, como parte del cierre de esa primera escala. Más tarde, a las 11.30, el Papa volverá a la Ciudad para celebrar la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

La misa estará dedicada a las familias y, cerca de las 13, el Sumo Pontífice iniciará su despedida. En ese tramo también habrá un cierre musical, según la información oficial difundida para la jornada. El acto religioso tendrá sectores diferenciados para el presidente Javier Milei y su gabinete, además de autoridades de la Ciudad, invitados nacionales, coro, trabajadores de prensa y personas con discapacidad.

Agenda interreligiosa y cierre

Durante la tarde, León XIV participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, alrededor de las 16. Una hora y media después, mantendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada continuará a las 18.45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

El cierre será a las 19.45, con una cena junto a los obispos argentinos en la Casa Arzobispal. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, para la misa se prepararon más de 2.000 copones y más de 500.000 hostias consagradas. Ese dato dimensiona la escala logística de una jornada que combinará liturgia, gestos institucionales y vínculos con actores políticos, sociales y religiosos.