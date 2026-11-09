Miles de fieles esperan la misa de las 11:30 en Palermo, tras el paso del Papa por el Pequeño Cottolengo Don Orione. La agenda seguirá por la tarde en la UCA.

La segunda jornada de la visita oficial de León XIV transcurre este lunes con la celebración de su primera misa en suelo argentino, prevista para las 11:30 en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Desde la madrugada, una multitud de fieles se concentró en las inmediaciones del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, a la espera del paso del Pontífice por la institución. La jornada concentra el principal acto litúrgico de la visita y, por su alcance masivo, ordena la cobertura informativa en torno a la agenda papal en Argentina.

La prensa del Arzobispado de San Juan difundió imágenes del movimiento registrado desde temprano, con escenas de recogimiento y presencia sostenida de creyentes alrededor del recorrido previsto. Ese material da cuenta del despliegue de la visita en un contexto de alta asistencia, aunque no incorpora cifras oficiales sobre cantidad de asistentes. En términos institucionales, el paso por el Pequeño Cottolengo Don Orione antecede a la misa central y forma parte del itinerario público del Pontífice en el país.

Transmisión para San Juan

Para seguir la ceremonia en tiempo real, el multimedio provincial anunció una cobertura especial a través de Telesol y Radio Mil20, con transmisión simultánea por televisión y radio. Además, informó el despliegue de equipos periodísticos en los puntos clave del recorrido papal y la actualización minuto a minuto en sus sitios web oficiales y redes sociales. Esa cobertura apunta a facilitar el seguimiento de una agenda que, por su carácter religioso e institucional, también tiene interés para la audiencia sanjuanina.

Agenda de la tarde

Después de la misa en Palermo, la agenda de León XIV continuará por la tarde en la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo, según se informó en la programación oficial difundida para la jornada. Ese tramo de la visita introduce un componente institucional y pastoral adicional, con impacto potencial en los vínculos entre la Iglesia y los sectores laborales convocados.

La secuencia de este lunes deja como próximo hito la reunión en la UCA, luego de la misa masiva prevista para las 11:30. El desarrollo de ambos actos marca la continuidad de la visita oficial y concentra la atención sobre la agenda pública del Pontífice en Argentina.