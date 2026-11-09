El papa se movilizó en un auto especial desde su llegada a Aeroparque.





A lo largo de su intervención, el Santo Padre hizo especial hincapié en la necesidad de que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para la población. En ese sentido, se refirió a las dificultades que enfrentan las familias, a quienes buscan empleo y a las personas que, a pesar de tener trabajo, no logran cubrir sus necesidades básicas.





“Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo. Esta tierra conoce bien el valor del esfuerzo de quienes se ganan la vida en el campo y en las ciudades, en los talleres, en las escuelas y en los hospitales; de quienes emprenden y de quienes cada día sostienen sus hogares”, expresó. Y continuó: “El trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la patria”. En ese contexto, León XIV planteó: “Por eso, corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades”.

El papa León XIV pronunció este domingo su primer discurso en la Argentina, durante el encuentro con el presidente Javier Milei, autoridades nacionales y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. En su mensaje, el Pontífice dejó una frase que despertó una de las mayores ovaciones de la jornada: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.