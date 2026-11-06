El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay, primera escala de su gira por América Latina, que también incluirá visitas a la Argentina y Perú. El avión que lo trasladó desde Roma aterrizó a las 16.20 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. Luego del saludo en pista, el pontífice se trasladó en una camioneta oficial hacia la Plaza Independencia, en Montevideo, donde encabezará la ceremonia de bienvenida y pronunciará su primer discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

La agenda en Uruguay incluye además un encuentro con Orsi en el Edificio José Artigas y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, con la participación de obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. El intercambio en la pista quedó resumido en la frase que le dirigió el mandatario uruguayo: “Llegó usted y salió el sol”. La escala forma parte del itinerario inicial de un viaje apostólico que se extenderá durante 12 días, del 6 al 17 de noviembre, con tres países y diez ciudades.

Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre

Durante el vuelo hacia Montevideo, León XIV conversó con más de 80 periodistas que lo acompañan en su primer viaje apostólico a América Latina. Allí se refirió a su próxima visita a la Argentina y al vínculo con su antecesor, Francisco. “Vengo con alegría a cumplir el viaje que Francisco no pudo”, expresó al hablar de su llegada al país. También señaló que habrá referencias a la figura del pontífice argentino, aunque aclaró que ese no será el objetivo principal de la gira.

Según la agenda difundida, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. El programa contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján, con encuentros institucionales, celebraciones religiosas y visitas a comunidades y organizaciones sociales. Uno de los momentos centrales será la misa del lunes 9 de noviembre frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, precedida por un recorrido de unos 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador en papamóvil.

Etapa argentina y regreso a Perú

El itinerario también prevé una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una misa en la Escuela de Aviación Militar, y el miércoles 11 celebrará otra ceremonia religiosa en la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú. Sobre ese destino, el pontífice dijo que se trata de “un segundo hogar”, en referencia a que vivió buena parte de su vida sacerdotal como misionero agustino y luego como obispo en ese país, del que también tiene ciudadanía.

El viaje apostólico concluirá en Perú y abarcará en total cerca de 30.000 kilómetros. En paralelo, durante el trayecto hacia Uruguay, el avión papal sobrevoló Brasil y León XIV envió un mensaje al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al pedir a Dios que bendiga al país con unidad y paz. Lula respondió a través de su cuenta de X y reiteró su invitación para que el pontífice visite Brasil en el futuro. Ese intercambio responde a una tradición protocolar del Vaticano, vigente desde 1964, por la cual los papas envían mensajes a los jefes de Estado de los países cuyo espacio aéreo atraviesan durante sus viajes.