La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este lunes 16 de noviembre de 2026 con el calendario de pagos de noviembre, según lo dispuesto por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. La jornada incluye acreditaciones para cinco grupos de beneficiarios, ordenadas por la terminación del documento. El esquema forma parte del cronograma mensual de prestaciones sociales y define quiénes reciben hoy los montos previstos.

Según la información difundida, este lunes 16 de noviembre cobran los jubilados y pensionados de la mínima con DNI terminados en 5, los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignación familiar por hijo con DNI terminados en 3, y los titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 3. También perciben sus haberes los titulares de asignación por prenatal con DNI terminados en 4 y 5. La segmentación por número de documento es el criterio operativo que utiliza el organismo para distribuir los pagos a lo largo del mes.

Calendario vigente

El cronograma de noviembre sigue activo y se aplica de acuerdo con la terminación del DNI, el mecanismo habitual para ordenar el cobro de prestaciones de la seguridad social. En esta etapa, la referencia principal es la acreditación en cuentas de los beneficiarios alcanzados por la fecha de pago correspondiente. La publicación oficial no agrega en este tramo modificaciones al esquema general ni cambios en los grupos alcanzados por la jornada.

Alcance de las prestaciones

Las prestaciones incluidas en este tramo abarcan jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, asignación familiar por hijo, asignación por embarazo y asignación por prenatal. Cada una responde a regímenes distintos dentro del sistema administrado por ANSES, pero comparten el mismo calendario de liquidación mensual. La referencia a los importes corresponde a los montos estipulados por el área de Capital Humano, aunque el texto difundido no detalla cifras en esta instancia.

Próximos pasos

Con este avance, el organismo continúa la ejecución del cronograma de pagos de noviembre y mantiene como variable central la terminación del documento para las acreditaciones sucesivas. La continuidad del calendario depende de las fechas fijadas para cada grupo de beneficiarios y de la organización administrativa dispuesta por el ministerio del área. Para quienes no cobren este lunes 16, la referencia a seguir es la fecha asignada en el cronograma oficial de ANSES.