Docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), encabezados por ADUBA, APUBA y FUBA, marcharon este miércoles desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Tribunales en la denominada Marcha de las Velas. La convocatoria tuvo como eje el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde esa casa de estudios señalaron en un comunicado que el Gobierno Nacional no aplica la norma desde hace más de un año y que desconoce instancias legislativas y judiciales que la avalan.

Actividad en Tribunales Al llegar al Palacio de Justicia, se realizó una clase pública de Derecho Constitucional a cargo del profesor Christian Cao y del abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli. Luego, los participantes cantaron el himno nacional y dejaron sus velas encendidas frente al edificio. La protesta sumó así un componente académico y jurídico, en línea con el planteo de la UBA sobre la vigencia de la ley y su aplicación efectiva.

El origen del conflicto La administración del presidente Javier Milei sostiene una postura de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por la falta de previsión presupuestaria y por el impacto fiscal negativo que, según el Ejecutivo, implicaría su ejecución. Tras la aprobación en el Congreso y la ratificación por los dos tercios de ambas cámaras, que anularon el veto presidencial inicial, el Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025. Sin embargo, supeditó su aplicación a que el Parlamento definiera las fuentes de financiamiento y se asignaran partidas en el Presupuesto.

Fallo judicial En ese marco, la Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenó la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato para la actualización salarial de docentes y no docentes, además del refuerzo de becas estudiantiles. Pese a esos fallos adversos del Fuero Contencioso Administrativo, el Gobierno Nacional presentó recursos de apelación para no aplicar la norma. La discusión mantiene abierto el frente institucional sobre la ejecución de la ley y sus efectos sobre salarios y asistencia estudiantil.

Próximos pasos Mientras continúan las apelaciones, el punto central sigue siendo la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la definición de las partidas necesarias para su cumplimiento. En ese escenario, la actualización salarial y el refuerzo de becas siguen condicionados por la resolución de la disputa entre el Ejecutivo, el Congreso y la Justicia.