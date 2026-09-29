La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial. El organismo señaló que los artículos se vendían sin registro y sin establecimiento habilitado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y la comercialización de todos los productos de limpieza de la marca B&T Química, tras detectar que se ofrecían sin los registros exigidos ante el organismo. La decisión quedó establecida mediante la Disposición 6173/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida tiene alcance preventivo y alcanza tanto a la venta como al uso de esos artículos domisanitarios.

La actuación administrativa se inició a partir de una denuncia por la comercialización de productos de la marca sin inscripción. Según la información oficial, durante la investigación la ANMAT constató que B&T Química ofrecía desinfectantes, limpiadores y aromatizantes a través de redes sociales y plataformas digitales. Después verificó que esos productos no contaban con la inscripción correspondiente y que tampoco existía un establecimiento responsable habilitado para su fabricación.

La disposición sostiene que no podían garantizarse las condiciones de elaboración ni la composición de los artículos. En ese marco, el organismo afirmó que se desconocen las “condiciones de manufactura y formulación”, por lo que tampoco podía asegurarse su calidad, seguridad y eficacia. Con ese fundamento, la ANMAT dispuso además la instrucción de un sumario sanitario contra los responsables.

Alcance de la medida La prohibición alcanza a todos los productos de limpieza de la marca y se apoya en la falta de registros que acrediten su elaboración legítima y su fiscalización conforme a la normativa vigente. En términos regulatorios, los productos domisanitarios son aquellos destinados a la limpieza, desinfección o mantenimiento de ambientes y superficies, por lo que su comercialización exige controles específicos. La ausencia de un establecimiento habilitado impidió verificar esas condiciones mínimas.

Antecedentes recientes La resolución se suma a otras medidas adoptadas por la ANMAT contra empresas que comercializaban productos domisanitarios sin inscripción. Días atrás, el organismo había prohibido todos los lotes de la firma Desolimp, incluidos desinfectantes, limpiadores, lavandinas, productos para acabado de superficies, desengrasantes, artículos para piscinas e insecticidas. También había dispuesto una prohibición similar para los productos de la marca Lenis, con un alcance comparable sobre limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, desinfectantes, lavandinas y artículos destinados a piscinas.

En ambos casos, la ANMAT indicó que los productos no estaban registrados y que no se había identificado un establecimiento habilitado para su elaboración. La variable a seguir es la ejecución de la prohibición y el eventual avance del sumario sanitario dispuesto contra los responsables de B&T Química.