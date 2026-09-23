El médico responderá preguntas de todas las partes en el debate por la muerte de Cristian Zárate . El tribunal prevé luego avanzar con testimonios vinculados a otras denuncias.

Aníbal Lotocki declara este miércoles en el juicio por la muerte de Cristian Zárate, ocurrida en abril de 2021 después de una operación en el Centro Médico Conde (CEMECO), en Caballito. Según confirmó a TN su abogado, Claudio Lifschitz, el médico responderá preguntas de todas las partes durante la audiencia. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17.

Además de Lotocki, en el proceso están acusados otros tres médicos y la directora del centro médico. La audiencia está prevista para comenzar alrededor de las 10:30. La declaración fue solicitada por la propia defensa hacia el final de la audiencia de la semana pasada, cuando los abogados informaron al tribunal que el médico quería exponer sobre lo ocurrido con Zárate.

Inspección sanitariaLa declaración se produce después de que cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación relataran las condiciones en las que encontraron CEMECO durante una inspección realizada el 4 de mayo de 2021. Según esos testimonios, el centro no estaba habilitado para internaciones y no contaba con autorización para realizar cirugías mayores. También señalaron la existencia de medicamentos vencidos, fentanilo y propofol sin los registros correspondientes, además de ampollas de propofol almacenadas en una heladera junto a alimentos, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La muerte de ZárateCristian Zárate tenía 50 años cuando el 15 de abril de 2021 llegó a CEMECO para someterse a una operación que incluía una dermolipectomía con técnica “tulua” y una liposucción. Tras la cirugía, fue trasladado a una habitación y una enfermera detectó una anomalía en el drenaje, que comunicó a Lotocki; según el expediente, el médico dispuso que el paciente regresara al quirófano. Al día siguiente, luego de pasar la noche con dolores y sin poder dormir, Zárate se descompensó, fue intubado y el personal del centro llamó a una empresa de emergencias. Cuando llegó la ambulancia, los médicos advirtieron la gravedad del cuadro y pidieron una segunda unidad; el paciente sufrió un paro cardíaco y murió tras los intentos de reanimación.

Por este hecho, Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual. También están imputados los médicos Daniel Enrique Zambrano García, Santiago Luis Olguín y Polansky Peláez Hoyos, además de Andrea Isabel Torelli, directora del centro médico. Una vez concluida esta etapa del debate, está previsto que comiencen los testimonios de las cinco mujeres que denunciaron a Lotocki por lesiones gravísimas que, según sus presentaciones, habrían sufrido después de distintas operaciones.