Funcionarios de Salud recibirán hoy a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina. El eje será la atención a personas con discapacidad, sus familias e instituciones.

El Ministerio de Salud de la Nación convocó a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina a una reunión para abordar la situación de la discapacidad, las familias y las instituciones que trabajan en su cuidado, acompañamiento e inclusión, antes de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre.

El encuentro está previsto para las 11 de hoy en la sede de la cartera sanitaria y fue anunciado a partir de una invitación del Gobierno nacional, según informó el Episcopado en un comunicado. La delegación será recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y por funcionarios del área, en un intercambio que se inscribe en la agenda institucional previa a la llegada del pontífice.

Integrantes de la delegación

Por la CEA participarán su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad. Esa representación refleja la participación de áreas eclesiales vinculadas con la pastoral social, la salud y la asistencia directa.

Espacio de trabajo

La Mesa de Discapacidad fue constituida recientemente por el Episcopado con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas. Según el comunicado, su objetivo es fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten. En ese marco, la reunión de hoy aparece como un primer canal formal de diálogo con el área sanitaria nacional.

Expectativa de respuestas

La Conferencia Episcopal agradeció la invitación y valoró la oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector. El alcance de ese intercambio dependerá de los planteos que se formulen en la reunión y de eventuales definiciones posteriores del Ministerio de Salud. Por ahora, el dato concreto es que el encuentro fue fijado para hoy a las 11 y tendrá como eje la problemática de discapacidad en un contexto de agenda previa a la visita papal.