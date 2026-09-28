El Gobierno nacional formalizó este lunes el esquema de feriados previsto por la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, que además creó una unidad especial temporaria para organizar el operativo durante la estadía del Sumo Pontífice.

Según la norma, León XIV llegará al país el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11 de noviembre. Durante esos cuatro días, la agenda oficial incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, además de una visita a Luján. El decreto declaró de interés nacional la visita oficial y las actividades institucionales, protocolares, oficiales y de organización vinculadas con su presencia en el país.

Feriado nacional El texto fijó como feriado nacional el lunes 9 de noviembre, con alcance en todo el país. La disposición se vincula con las actividades previstas durante la visita papal y busca ordenar el funcionamiento de los organismos nacionales que deban intervenir en las jurisdicciones alcanzadas. El Ejecutivo sostuvo que el criterio apunta a coordinar seguridad, ordenamiento y cronograma sin extender los efectos del feriado a lugares que no estarán involucrados en el operativo.

Alcance por jurisdicción El calendario incorpora además jornadas de alcance limitado. El martes 10 de noviembre será feriado en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 lo será en la provincia de Buenos Aires. Esa segmentación se ajusta a los lugares donde se desarrollarán las actividades oficiales y pastorales incluidas en la agenda. El esquema deja fuera a las provincias que no formen parte del operativo previsto.

Unidad especial La misma disposición creó una unidad especial dentro de la Jefatura de Gabinete. Ese organismo temporario tendrá a su cargo planificar, coordinar y articular las acciones necesarias para llevar adelante la visita y cumplir con los compromisos derivados de la presencia del Sumo Pontífice. El diseño administrativo apunta a centralizar la organización del operativo entre las áreas nacionales con competencia en seguridad, logística y protocolo.

El esquema había sido anticipado días atrás por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien confirmó el feriado nacional del lunes 9 y explicó que las jornadas posteriores tendrían alcance limitado a las jurisdicciones involucradas. Durante su permanencia en Argentina, León XIV desarrollará una agenda que combinará actividades institucionales, pastorales y religiosas en Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de finalizar la visita el miércoles 11 de noviembre.