Este viernes 16 de octubre , la brecha cambiaria volvió a quedar en foco. El mayorista se ubicó en $1.513 y marcó la referencia para operaciones entre bancos y empresas.

Este viernes 16 de octubre, el dólar oficial cotizó a $1.530 para la venta y $1.480 para la compra, mientras que el dólar blue llegó a $1.545 para la venta y $1.525 para la compra. La diferencia entre ambas referencias volvió a ubicar al mercado cambiario en el centro de la atención por su incidencia sobre precios, contratos y decisiones de cobertura.

Referencias mayoristas

En paralelo, el dólar mayorista se ubicó en $1.513 para la venta y $1.504 para la compra. Ese tipo de cambio es el que se utiliza entre bancos y empresas, por lo que funciona como base para operaciones comerciales de mayor volumen y para la formación de precios en distintos segmentos de la economía.

Las cotizaciones informadas muestran un mercado con múltiples referencias, cada una con usos específicos. El oficial concentra las operaciones reguladas, el blue refleja la operatoria informal y el mayorista ordena transacciones financieras y comerciales de mayor escala. En ese esquema, la distancia entre valores incide sobre el costo de reposición de bienes, servicios y compromisos asumidos en moneda extranjera.

Para empresas, contadores y operadores financieros, la lectura de estas cifras resulta clave porque condiciona decisiones de compra, pago de importaciones, fijación de precios y cobertura de riesgos. En el caso de los consumidores, la evolución del tipo de cambio suele trasladarse con rezago o de manera directa a productos con componentes importados. La información disponible este viernes deja como dato central la persistencia de cotizaciones elevadas en todos los segmentos relevados.