La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso que desde noviembre se automatice el pago del 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social para las titulares que hayan cumplido con los controles establecidos por el Ministerio de Salud. La medida elimina la instancia de trámite para acceder al monto que hasta ahora se abonaba al cierre del año. Según el organismo previsional, la liquidación será mensual y por el total de la prestación cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones sanitarias.

Hasta ahora, las beneficiarias debían presentar la libreta de la asignación, el documento que certifica los controles de salud, vacunación y escolaridad de los hijos. Con esa constancia, se habilitaba el cobro del 20% retenido a fin de cada año. Con el nuevo esquema, ANSES indicó que la verificación la realizará con la información disponible en el sistema estatal, sin intervención de la titular. El cambio alcanza a quienes cumplan las exigencias previstas para el beneficio.

El organismo precisó que el intercambio de información sobre la acreditación de la finalización del embarazo y el cumplimiento de los controles obligatorios será informado directamente por el Ministerio de Salud a ANSES. De ese modo, las titulares no deberán realizar ningún trámite ni presentar documentación para cobrar el total, siempre que estén registradas las condicionalidades exigidas. La norma apunta a simplificar la gestión administrativa y a reducir la carga de presentación de papeles en oficinas de atención.

Casos con registros pendientes ANSES aclaró que, en aquellos casos en los que se hayan cumplido las condicionalidades pero el organismo no cuente con el registro correspondiente, las titulares podrán presentar la documentación habitual en cualquier oficina con turno. Esa vía seguirá disponible como respaldo ante eventuales inconsistencias en la base de datos oficial. La continuidad de ese procedimiento muestra que la automatización no elimina por completo la instancia de validación documental.

Alcance del beneficio La Asignación por Embarazo consiste en un monto mensual que se abona durante los 9 meses de gestación. Según la información difundida, el 80% se paga automáticamente al inscribirse en el Programa Sumar del Ministerio de Salud, y el 20% restante se cobrará también en forma automática al momento del nacimiento, si se cumplen los requisitos establecidos. El cambio modifica el momento y la modalidad de percepción del saldo retenido, pero mantiene las condicionalidades sanitarias como base del beneficio.