La causa por el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos y 151 heridos, entró en una etapa clave para habilitar el juicio en ausencia. El juez federal Daniel Rafecas procesó el lunes a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber organizado y participado en la ejecución del ataque. La decisión abrió el tramo procesal previo a la elevación a juicio, pero todavía depende de instancias de revisión.

De acuerdo con fuentes judiciales, la defensa oficial de los imputados puede apelar el procesamiento, lo que obligará a intervenir a la Cámara Federal. Esa revisión será determinante para saber si queda firme el camino hacia el mecanismo de juicio en ausencia, una figura que no tiene antecedentes en el país en este caso. Hasta que esa cuestión se resuelva, el expediente no podrá pasar al requerimiento de elevación a juicio.

Los procesados Rafecas dispuso embargos por US$ 500 millones para cada uno de los acusados. Entre ellos figuran Alí Fallahijan, ex ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria iraní; y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria. También fueron procesados Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, consejero cultural de la embajada iraní en Argentina; Ahmad Asghari, ex agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria; y Salman Raouf Salman, señalado como responsable de coordinar la etapa final del atentado.

En la resolución, de más de 600 páginas, el juez sostuvo que los acusados compraron una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994, la acondicionaron y la cargaron con 300 kilos de amonal y TNT. Según el fallo, ese vehículo fue el utilizado para cometer el atentado en la mutual judía de Pasteur 633. Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que a los ocho procesados se sumará Alí Asghar Hejazi, ex mano derecha de Alí Jamenei, también por su presunta intervención en los preparativos y en la definición de la fecha del ataque.

Próximas definiciones Con esa incorporación, serían nueve las personas que quedarían en condiciones de ser juzgadas en el marco de una causa que fue calificada como genocidio y crimen de lesa humanidad. El paso inmediato depende de la eventual apelación de la defensa y de la decisión que adopte la Cámara Federal. Recién después quedará pendiente establecer qué tribunal oral tendrá a cargo el debate.