Desde la Cámara de Comercio y Servicios indicaron que la actividad, que buscaba impulsar las ventas por el Día de la Madre, será reprogramada y la nueva fecha se anunciará a través de los canales oficiales.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informa que el desfile de moda previsto para este viernes 16 de octubre, a las 19 horas, en el Cruce de las Peatonales, en el marco de la campaña “Viva el Centro”, queda suspendido debido a las condiciones climáticas.





La actividad tenía como objetivo promover las ventas por el Día de la Madre, dar visibilidad a las marcas y comercios sanjuaninos y fomentar el movimiento comercial en el microcentro.





Cabe destacar que el desfile estaba previsto realizarse al aire libre y contemplaba la utilización de equipos técnicos. Por este motivo, y con el objetivo de preservar la seguridad de los participantes, organizadores y asistentes, se tomó la decisión de suspender la actividad.





Desde la institución agradecieron a los comercios participantes, a los organismos que acompañan la iniciativa y a todos quienes colaboran con esta propuesta destinada a fortalecer la actividad comercial local.





La actividad será reprogramada para una nueva fecha, que se informará oportunamente a través de los canales oficiales de la institución.