La propuesta fue presentada en Jáchal y prevé nuevas tareas de campo sobre el patrimonio geológico y paleontológico. El objetivo se vincula con el desarrollo del Geoparque Jáchal.

La Universidad Nacional de San Juan presentó en Jáchal un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) orientado a estudiar y preservar el patrimonio de La Ciénaga de Huaco. La actividad se realizó en el edificio de Turismo de la Municipalidad y reunió a autoridades, investigadores, docentes, estudiantes, prestadores turísticos y vecinos. Según lo expuesto en la jornada, la iniciativa busca profundizar el conocimiento sobre la riqueza geológica y paleontológica del área.

La exposición principal estuvo a cargo de la Dra. María Jimena Trotteyn, directora del proyecto e investigadora del INGEO de la UNSJ, junto a su equipo de trabajo. Durante la presentación se detallaron los ejes del proyecto, sus objetivos específicos y el plan de trabajo de campo previsto para los próximos meses. También participó el secretario de Gobierno de Jáchal, Juan Pablo Dara.

Desarrollo local

En el encuentro se planteó que la propuesta se inscribe en una estrategia para potenciar el desarrollo local a través de la ciencia y el turismo. Las autoridades presentes señalaron que el trabajo sobre La Ciénaga de Huaco apunta a poner en valor el patrimonio del territorio jachallero. Esa línea de acción vincula investigación, educación y actividad turística como componentes de un mismo proceso.

Geoparque Jáchal

La presentación también fue presentada como un paso en el camino hacia la consolidación del Geoparque Jáchal. Según lo expuesto, estas figuras de protección y desarrollo sustentable permiten articular la conservación del paisaje con el turismo educativo y cultural. En ese esquema, la propuesta busca generar nuevas oportunidades económicas para los habitantes de la zona a partir de circuitos y experiencias turísticas basadas en la riqueza paleontológica y geológica.

La iniciativa remarcó además que la preservación de esos recursos requiere la participación conjunta de la ciencia, el municipio y la comunidad. La jornada dejó planteado que el próximo tramo del proyecto estará centrado en las tareas de campo anunciadas por el equipo de la UNSJ, con foco en ampliar el conocimiento disponible sobre el área y sostener el proceso institucional vinculado al geoparque.